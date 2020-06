Na razpravi LMŠ o nujnosti krepitve zaupanja za gospodarsko okrevanje

Ljubljana, 23. junija - Za okrevanje gospodarstva po pandemiji koronavirusa bo treba okrepiti domačo potrošnjo, za kar bo ključno povečati zaupanje ljudi in podjetij, so poudarili na današnji okrogli mizi stranke LMŠ v Ljubljani. Iz EU bo na voljo veliko sredstev, ki jih bo pa treba pametno uporabiti, so dodali.