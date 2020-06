LMŠ predlaga univerzalni dohodek za tri mesece

Ljubljana, 22. junija - Stranka LMŠ je v postopek DZ vložila predlog novele tretjega protikoronskega zakona, po kateri bi bili posamezniki, ki so imeli 13. marca v Sloveniji stalno prebivališče, od oktobra do decembra letos upravičeni do univerzalnega dohodka v višini 100 evrov na mesec. V LMŠ želijo s tem upočasniti upad BDP.