Delodajalec zaposlenemu ne more prepovedati odhoda iz države, nadomestilo le v primeru višje sile

Ljubljana, 23. junija - Delodajalec zaposlenemu ne more prepovedati odhoda iz države, vendar pa bodo do nadomestila zaradi karantene ob povratku upravičeni le, če ta ni bila uveljavljena že pred odhodom. Če bodo odšli na dopust v državo, ki ni na t. i. rdečem seznamu, in bo tja umeščena v času dopusta, potem bodo zaradi višje sile upravičeni do 50-odstotnega nadomestila.