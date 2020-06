Za odsotnost z dela zaradi karantene odslej kvečjemu polovica plače

Ljubljana, 7. junija - S preklicem epidemije covida-19 novi koronavirus ni izginil. Tiste, ki zbolijo, še naprej čaka izolacija, rizične stike, ki so sicer zdravi, pa karantena. A zaposleni v karanteni od 1. junija niso več upravičeni do 80-odstotnega nadomestila plače s strani države, temveč kvečjemu do 50-odstotnega nadomestila s strani delodajalca.