Janša, Merklova in Costa o prednostnih nalogah predsedovanja Svetu EU

Ljubljana, 23. junija - Predsedniki vlad Slovenije, Nemčije in Portugalske, Janez Janša, Angela Merkel in Antonio Costa so se danes strinjali, da morajo Evropska unija in njene članice poiskati rešitve za socialno razsežnost krize pandemije covida-19. Pred julijem, ko Nemčija prevzame predsedovanje Svetu EU, so potrdili tudi prednostne naloge predsedovanja.