Spremembe v nadzornem svetu Darsa

Ljubljana, 23. junija - Skupščina Darsa je danes razrešila tri člane nadzornega sveta in imenovala štiri nove. Iz nadzornega sveta upravljalca slovenskih avtocest se tako predčasno poslavljajo Boris Božičnik, Matej Čufer in Andrej Hudoklin, novi nadzorniki pa so postali Robert Rožič, Anton Guzej, Pavle Hevka in Štefan Šumah. Novi nadzorniki bodo mandat nastopili v sredo.