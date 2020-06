Dars pripravlja širitev dveh avtocestnih vpadnic v Ljubljano, ob tem pozivi k celostni rešitvi prometnih težav

Ljubljana, 21. junija - Dars je nedavno objavil javni naročili za pripravo projektne dokumentacije za ureditev tretjega pasu na avtocestnem odseku med Kozarjami in Vrhniko in Zadobrovo in Domžalami. S projektom želijo prispevati k rešitvi prometnih težav na območju Ljubljane, ob tem pa se pojavljajo pozivi k celostni ureditvi tega vprašanja.