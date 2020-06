Največ turističnih bonov v prvih dneh unovčenih na Obali in v zdraviliščih

Ljubljana, 23. junija - Do ponedeljka popoldan je bilo pri ponudnikih turističnih namestitev unovčenih 3394 bonov v skupnem znesku nekaj več kot 424.000 evrov, so danes sporočili s Finančne uprave RS (Furs). Po informacijah TGZS se uresničujejo pričakovanja, da bo največ bonov izkoriščenih na Obali in v zdraviliščih, se pa zaradi bonov obeta upravni spor.