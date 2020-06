Prvi konec tedna unovčenih skoraj 2000 turističnih bonov

Ljubljana, 22. junija - Prebivalci s stalnim bivališčem v Sloveniji, ki so prejeli turistične bone za protikoronsko pomoč tej industriji, so od petka do nedelje zvečer unovičili 1982 bonov, so za STA povedali na Fursu, kjer skrbijo za informacijski sistem. Imeli so nekaj manjših tehničnih težav, ki pa so jih sproti odpravljali.