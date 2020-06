Biden z demokrati maja prvič zbral več denarja za kampanjo kot Trump

New York, 21. junija - Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden je skupaj z demokratsko stranko maja za predsedniške volitve zbral skoraj 81 milijonov dolarjev. To je prvi mesec doslej, da mu je uspelo zbrati več denarja kot predsedniku ZDA Donaldu Trumpu in republikanski stranki. Trump in Nacionalni odbor republikanske stranke sta zbrala 74 milijonov dolarjev.