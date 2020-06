Bolnišnice prejele 150.000 neustreznih medicinskih mask, vrnile manj kot petino

Ljubljana, 19. junija - Uprava za zaščito in reševanje je v zdravstvu razdelila vseh 150.000 zaščitnih mask, ki jih je dobavilo podjetje ART-PE, še preden so dobili obvestilo, da te maske niso primerne za zdravstvo, so za STA pojasnili na upravi. Zdravstvene ustanove so nato pozvali, naj sporne maske vrnejo, a so jih prejeli le 26.357.