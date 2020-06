Izšla raziskava o odnosih v času karantene in negotovosti

Ljubljana, 20. junija - Inštitut za proučevanje enakosti spolov je opravil raziskavo Vzdušje v intimno-partnerskih odnosih in družinah v času karantene in negotovosti. Analiza je potekala v obliki spletne anonimne ankete, njene rezultate pa je treba razumeti kot opozorilo, da se bo po epidemiji neenakost in položaj žensk še poslabšal, so sporočili z inštituta.