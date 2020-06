Po odpuščanjih v času epidemije na Koroškem tudi že zaposlovanje, več nasilja v družini

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Slovenj Gradec, 6. junija - Epidemija covida-19 je negativno vplivala na zaposlitveno in socialno sliko Koroške. Predvsem marca in aprila se je povečal priliv med brezposelne, maja pa je že bilo nekaj tudi vrnitev k delodajalcem, prej v Avstriji kot pri nas, ugotavljajo koroški uradi za delo. Socialni delavci pa so predvsem v maju opazili več nasilja v družini.