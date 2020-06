IAEA zahteva od Irana dostop do jedrskih objektov

Dunaj, 19. junija - Odbor guvernerjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) je sprejel resolucijo, s katero od Irana zahteva, da inšpektorjem agencije omogoči dostop do spornih jedrskih objektov. Tudi sicer je resolucija zelo kritična do Irana, kar je prvič po letu 2015, ko je bil sprejet jedrski sporazum, so sporočili diplomatski viri.