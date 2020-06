V Celju 25-letnik poškodoval osebno vozilo in semafor

Celje, 19. junija - V Aškerčevi ulici v Celju je v četrtek zvečer na vozilo občanke skočil 25-letni moški, doma z ljubljanskega območja. Poškodoval je sprednje in zadnje steklo ter pokrov motorja in na vozilu povzročil za okoli 6000 evrov škode. Nasilnež se je znesel tudi nad semaforjem in razbil luč, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.