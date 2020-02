Namerno trčil v službeno vozilo in poškodoval policista

Novo mesto, 28. februarja - Dolenjski policisti so v četrtek pri Krškem lovili 21-letnega voznika, ki se je pri begu namerno zaletel v policijsko vozilo in poškodoval dva policista. Končno so ga uspeli ustaviti pri Krškem, pri čemer so uporabili prisilna sredstva. V priporu pa je osumljenec, ki je v Beli krajini ustrahoval občane in grozil policistom.