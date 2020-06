100 dni vlade: Koalicija trdna in zadovoljna z delom v epidemiji, sledi posvečanje zavezam (tema)

pripravila Tadeja Vrtovec

Ljubljana, 19. junija - Koalicijski partnerji so se po 100 dneh dela vlade pohvalili z uspešnim delom pri obvladovanju epidemije covida-19, v kar so usmerjali vse sile. Zdaj napovedujejo osredotočanje na zaveze iz koalicijske pogodbe, zlasti demografijo in zdravstvo. Vlada, ki se je že soočila z interpelacijami in pritiski opozicije, pa je po ocenah partnerjev trdna.