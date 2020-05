Koalicija po zagotovilih njenih poslancev deluje dobro

Ljubljana, 13. maja - Natanko dva meseca po zaprisegi nove vlade so predstavniki koalicijskih strank kljub nekaterim nestrinjanjem v minulih dneh zatrdili, da koalicija deluje dobro. Opozicijski poslanci pa ostajajo ostri do premierja Janeza Janše in v izjavah koalicijskih partneric zadnjih dni vidijo tudi morebitne razpoke.