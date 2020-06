Bacheletova zahteva odškodnine zaradi kolonizacije in suženjstva

Ženeva, 17. junija - Visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet je danes zahtevala odškodnine za stoletja, polna nasilja in diskriminacije zaradi kolonizacije in suženjstva. Nujna so tudi uradna opravičila, je dejala Bacheletova na nujni razpravi o rasizmu v svetu ZN za človekove pravice.