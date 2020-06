Evroposlanci so se z minuto molka poklonili žrtvam diskriminacije

Bruselj, 17. junija - Evropski poslanci so danes z minuto molka v spomin na Georgea Floyda in vse druge žrtve diskriminacije začeli junijsko plenarno zasedanje. V razpravi so pozvali, da je treba v boju proti rasizmu narediti več in sprejeti ustrezno zakonodajo. Nekateri so obsodili tudi nasilje na protestih in uničevanje spomenikov.