Terme Maribor nadaljujejo razprodajo premoženja

Maribor, 17. junija - Terme Maribor, ki so že nekaj let v lasti ruskega kapitala in so trenutno še vedno največji ponudnik nočitvenih zmogljivosti v mestu, nadaljujejo z dokončno razprodajo premoženja. Potem ko so že lani prodali medicinski center Fontana, letos pa hotela Bellevue na Pohorju in nedavno gostilne Pri treh ribnikih, zdaj prodajajo še vse tri mestne hotele.