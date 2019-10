V Termah Maribor le izvedli prezaposlitev 86 delavcev

Maribor, 18. oktobra - Terme Maribor so v začetku oktobra 86 svojih delavcev prezaposlile na svojo hčerinsko družbo HBP in tako izpolnile načrt, ki so ga napovedovali že poleti, piše današnji Večer. Gre za okoli polovico vseh zaposlenih, večinoma tistih, ki delajo v hotelu Habakuk. Prezaposlitev je bila usklajena tudi z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).