V Zavodu Varna pot nasprotujejo znižanju varnostnih zahtev pri prevozih določenih skupin otrok

Ljubljana, 17. junija - V Zavodu Varna pot nasprotujejo predlogu za znižanje varnostnih zahtev pri prevozih določenih skupin otrok, kar predvideva predlog novele zakona o pravilih cestnega prometa. "Predlog razumemo kot kratkoročno darilce, ki pa lahko pripelje do nevarnega zniževanja standardov zavarovanja varnosti otrok in mladostnikov na cestah," so zapisali.