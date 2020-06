Poslanci na junijski seji o številnih zakonskih predlogih, v četrtek jih bo nagovoril Pahor

Ljubljana, 12. junija - Kolegij predsednika DZ je določil časovnico za junijsko redno sejo. To bodo poslanke in poslanci začeli v ponedeljek s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade in ministrom, zaključili pa v četrtek. Ob koncu seje je predviden nagovor predsednika republike Boruta Pahorja v zvezi z nujnostjo sprememb volilne zakonodaje v skladu z ustavno odločbo.