Sodišče zavrnilo zahtevo za izločitev nekaterih dokazov v zadevi odrezana roka

Ljubljana, 17. junija - Senat Okrožnega sodišča v Ljubljani je na nadaljevanju sojenja v t. i. zadevi odrezana roka kot neutemeljene zavrnil predloge Sebastiena Abramova in njegovega očeta Gorazda Colariča za izločitev nekaterih dokazov, ki vsebujejo izjave Colariča iz preiskave in so obremenilni za Abramova in Julijo Adlešič. V zadevi sicer sledi enomesečni premor.