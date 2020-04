Obtožena četverica v zadevi odrezana roka vztraja pri nedolžnosti

Ljubljana, 24. aprila - Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je danes začela glavna obravnava v t. i. zadevi odrezana roka. Četverica obtoženih, to je Sabastian Abramov, njegova starša Tinka Huskić in Gorazd Colarič, ter Abramovo dekle Julija Adlešič, so tako kot na predobravnavnem naroku tudi tokrat zanikali krivdo. Tožilec je v uvodu predstavil obtožnico.