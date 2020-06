Delo o razkolu v odnosu med Evropo in ZDA (17. 6.)

Ljubljana, 16. junija - Barbara Kramžar v komentarju Trumpovi udarci Evropi piše o razkolu v odnosu med Evropo in ZDA, ki se kaže v umiku ameriških vojakov iz Nemčije in pritiskih za večji vojaški proračun članic Nata. Trump Evropi očita tudi neugodne trgovinske sporazume, moti ga evropsko trgovanje z Rusijo in Kitajsko, odkrito pa podpira evropske nacionaliste.