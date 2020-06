Večer o uspehu restavracij, ki so osvojile Michelinove zvezdice (17. 6.)

Maribor, 16. junija - Darinko Kores Jacks v komentarju Med zvezd(ic)e piše o kulinarični umetnosti in veščini, ki vzburja več čutov. Izpostavlja predvsem uspeh uglednih slovenskih restavracij, ki so osvojile Michelinove zvezdice in kuharske kape, ki oboje veljajo za najprestižnejša priznanja in priporočila, podeljena od nespornih kulinaričnih avtoritet.