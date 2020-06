Od danes z ladjico brezplačno med istrskimi mesti

Koper, 27. junija - Z današnjim dnem bo tudi formalno zaživel brezplačen ladijski prevoz bo med Ankaranom, Koprom, Izolo in Piranom v okviru čezmejnega projekta Crossmoby. Zaradi ukrepov, povezanih s covidom-19, so morali pristojni zagotoviti večji razmik med potniki, ladja pa bo vseeno lahko naenkrat sprejela po najmanj 20 potnikov in pet koles.