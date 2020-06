V slovenski Istri ob koncih tedna brezplačni ladijski prevozi za potnike

Koper, 13. junija - V slovenski Istri bodo v letošnji poletni sezoni potnikom na voljo brezplačni ladijski prevozi na relaciji Ankaran-Koper-Izola-Piran. Prevozi bodo potekali ob sobotah in nedeljah dvakrat dopoldan in dvakrat popoldan. Ladja bo opremljena tudi z nosilci za kolesa, so sporočili iz Regionalnega razvojnega centra Koper.