Agencija ameriške vlade ukinila dovoljenje za izredno uporabo zdravil za malarijo proti koronavirusu

Washington, 16. junija - Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) je v ponedeljek ukinila dovoljenje za izredno uporabo zdravil za malarijo klorokina in hidroksiklorokina proti covidu-19, ker da ne pomagata, ampak lahko le škodujeta. Obe zdravili je oglaševal predsednik ZDA Donald Trump in dejal, da je preventivno užival hidroksiklorokin.