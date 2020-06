Delo o zlorabah pomoči podjetjem (13. 6.)

Ljubljana, 12. junija - Novica Mihajlović v komentarju Bebci kradejo samim sebi - ne bodimo bebci piše o zlorabah intervencijskih zakonov. Nekateri delodajalci so zaposlene uradno poslali na čakanje, da bi dobili državno nadomestilo, delavci pa so delali in v strahu za službo takih kršitev niso prijavili. S tem pa so kradli samim sebi.