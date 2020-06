Mladina o incidentu na meji z Italijo (12. 6.)

Ljubljana, 12. junija - Grega Repovž v komentarju Vojska je na meji piše o nedavnem incidentu, ko naj bi vojak slovenske vojske na mejnem območju z Italijo uperil puško v civilista. Avtor meni, da so na obrambnem ministrstvu že ves čas vedeli, kaj se je tam dogajalo in to javnosti načrtno zamolčali.