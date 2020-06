Černač s Korošci o aktualnih in načrtovanih projektih

Dravograd, 12. junija - Na Koroškem se je mudil minister za strateške projekte in kohezijo Zvonko Černač, ki se je z župani in predstavniki RRA Koroška pogovarjal o aktualnih in načrtovanih projektih. "Skupna ugotovitev je, da je sistem preveč zbirokratiziran," je med drugim dejal Černač in dodal, da si je kot nalogo zastavil poenostaviti sistem črpanja sredstev.