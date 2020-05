Stanovanjsko podjetje z Raven in družba Spekter za zdaj ostajata samostojni družbi

Ljubljana/Ravne na Koroškem, 24. maja - Vlada je konec aprila razveljavila dve leti star vladni sklep, po katerem bi morali Stanovanjsko podjetje z Raven na Koroškem in trboveljsko družbo Spekter pripojiti Stanovanjskemu skladu RS. Čeprav so bili opravljeni že mnogi postopki, so pri vladi prisluhnili tudi pozivom s Koroške, kjer so pripojitvi nasprotovali.