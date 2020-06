Odbora DZ za kulturo in izobraževanje ponovno o problematiki srednje šole za oblikovanje

Ljubljana, 12. junija - Odbora DZ za kulturo in za izobraževanje sta na nujni seji, sklicani na zahtevo Levice, razpravljala o problematiki Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, ki ima prostore v Križankah. Odbora sta sprejela sklep, da MIZŠ problem prostorske stiske šole reši z gradnjo novih prostorov, Križanke pa naj ohranijo kot vitalno in zgodovinsko jedro šole.