V Levici zahtevajo takojšnji preklic izselitve srednje šole za oblikovanje iz Križank

Ljubljana, 15. januarja - V Levici obsojajo poizkuse izselitve srednje šole za oblikovanje iz Križank. Ker je to po njihovem mnenju škodljivo in v nasprotju z javnim interesom, v stranki zahtevajo sklic skupne nujne seje pristojnih odborov DZ, na kateri bodo zahtevali, da vlada Križank ne proda in prepreči izselitev šole, je danes povedala poslanka Levice Violeta Tomić.