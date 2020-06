Poveljnik vojske ZDA se je opravičil za sodelovanje na sprehodu Trumpa

Washington, 11. junija - Načelnik štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA general Mark Milley se je opravičil, ker je 1. junija sodeloval na sprehodu predsednika ZDA Donalda Trumpa do cerkve sv. Janeza blizu Bele hiše, kjer se je fotografiral s svetim pismom in nato vrnil domov. Pred tem so z območja okoli Bele hiše nasilno razgnali mirne protestnike.