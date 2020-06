Trump z vojsko in policijo nad mirne protestnike pred Belo hišo

Washington, 2. junija - Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek pred Belo hišo napovedal mobilizacijo vseh razpoložljivih virov za zaustavitev ropanja in konec nemirov, ki že teden dni divjajo po ZDA. Nad mirne protestnike pred Belo hišo je poslal vojsko in policijo, nato se je odpravil do cerkve Sv. Janeza, ki je bila dan prej med protesti poškodovana.