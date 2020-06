Vlada potrdila sporazum glede podpore pri dobavi zdravila Favipiravir

Ljubljana, 11. junija - Vlada je izdala uredbo o ratifikaciji sporazuma med Slovenijo in uradom Združenih narodov za projektne storitve glede podpore pri dobavi zdravila Avigan oziroma Favipiravir, kot je generično ime zdravila. Sporazum je bil sklenjen z izmenjavo not 24. aprila in 15. maja. Zdravilo je namenjeno za klinično preskušanje pri zdravljenju covida-19.