Peking, 12. junija - Arheologi so v kitajskem mestu Lingjing našli ptico, izrezljano iz kosti. Njeno starost ocenjujejo na 13.500 let, s čimer se uvršča v starejšo kameno dobo in velja za najstarejšo doslej odkrito umetnino v tem delu sveta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.