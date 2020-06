Arheologi najverjetneje našli prvo londonsko gledališče

London, 11. junija - Med stanovanjsko prenovo v londonskem predelu Whitechapel so arheologi najverjetneje našli londonsko gledališko hišo Red Lion (Rdeči lev). To naj bi bilo prvo namensko zgrajeno gledališče, zgrajeno v času kraljice Elizabete I., a njegova natančna lokacija že vrsto let buri duhove, piše britanski BBC.