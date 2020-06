Peterica slovenskogoriških občin še za skupno regijsko prenovo vodovoda

Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, 10. junija - Župani občin Destrnik, Trnovska vas, Sveti Andraž, Cerkvenjak in Sveta Trojica so po ponedeljkovem kolegiju županov Spodnjega Podravja v znak sodelovanja in na pobudo ostalih občin po skupni oddaji vseh sklopov obnove vodovodnega omrežja v regiji, z oddajo svojega projekta pripravljeni počakati najpozneje do konca junija.