Pet občin odstopilo od skupne priprave dokumentacije za podravski vodovod

Trnovska vas, 4. junija - Občine Destrnik, Sveti Andraž, Trnovska vas, Cerkvenjak in Sveta Trojica v Slovenskih goricah so, razočarane nad dosedanjim potekom projekta, odstopile od skupne priprave projektne dokumentacije za obnovo vodovodnega sistema v Spodnjem Podravju. Napovedale so, da bodo same poskrbele za svoj del dokumentacije, da bi tako pospešile projekt.