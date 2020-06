Pri predsedniku Pahorju danes posvet o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 10. junija - Predsednik republike Borut Pahor bo danes gostil posvet o dolgotrajni oskrbi. Udeleženci se bodo seznanili z osnutkom zakona o dolgotrajni oskrbi, ki naj bi starejšim omogočil varno, dejavno in dostojno preživljanje starosti. Kot so opozorili v predsednikovem uradu, sedanji sistem oskrbe starejših kliče po organizacijski in finančni uskladitvi.