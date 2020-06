Trgovinska zbornica znova pozvala k preklicu nedeljskega zaprtja trgovin

Ljubljana, 10. junija - Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) je danes vlado znova pozvala, naj prekliče odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev, ki ohranja zaprtje trgovin ob nedeljah in praznikih ter s tem omogoči odprtje prodajaln že prihajajočo nedeljo. V TZS so namreč prepričani, da po koncu epidemije za zaprtje ni več nobenega tehtnega razloga.