Predlog nedeljskega zaprtja trgovin čez prvo stopničko

pripravil Matej Luzar

Ljubljana, 27. maja - DZ je danes s 65 glasovi za in 12 proti presodil, da je predlog novele zakona o trgovini, ki predvideva nedeljsko zaprtje trgovin in ga je v DZ na podlagi poziva sindikata vložila Levica, primeren za nadaljnjo obravnavo. V TZS so nad rezultati glasovanja zaskrbljeni in poudarjajo, da mora predlog v nadaljevanju obvezno v obravnavo na ESS.