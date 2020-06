Cipra za prometno razbremenitev alpskih regij

Ljubljana, 10. junija - Mednarodna komisija za varstvo Alp (Cipra) v luči razprave o okrepitvi učinkovitosti direktive o evrovinjeti izpostavlja potrebo po reviziji in zahteva, da jo podprejo tudi prometni ministri držav EU. "S tem bi storili velik korak na poti v podnebno nevtralnost v cestnem prometu in zmanjšali promet tovornih vozil prek Alp," so prepričani.