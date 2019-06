Članice EU v zmanjšanje upravnega bremena za prometni sektor

Bruselj, 10. junija - Države članice EU so na svetu za promet potrdile splošni pristop glede predloga o elektronskih informacijah o prevozu blaga. Kot so sporočili iz Bruslja, bo dogovor zmanjšal upravno breme za prometni sektor. Z digitalizacijo naj bi prihranili do 102 milijona delovnih ur, ki jih logistični sektor letno porabi za upravne postopke, so dodali.