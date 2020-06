Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (8. 6.)

Ljubljana, 8. junija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je slovenska vlada na seznam epidemiološko varnih držav dodala 14 držav. Obenem so poročale, da v nedeljo v Sloveniji ni bilo zabeležene nove okužbe s koronavirusom in potrjene smrti zaradi bolezni covid-19. Pisale so tudi o odzivu notranjega ministra Aleša Hojsa na napovedano interpelacijo.